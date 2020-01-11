Тела погибших могут доставить в Украину грузовым бортом, который вёз экспертов — МАУ

Тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцев могут быть возвращены в Украину грузовым самолетом, который доставил в Иран украинскую команду экспертов, если иранская сторона будет готова пройти все организационные моменты.

Об этом заявив президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне на брифинге в субботу, 11 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"МИД Украины занимается плотно постоянно вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который находится в Иране, который привез комиссию туда. Это грузовой борт у него есть возможность, но насколько будет готова иранская сторона пройти все формальности, организационные вопросы, сколько это займёт времени, мы не знаем", — сказал он.

В то же время Дыхне подчеркнул, что большинство тел других погибших в авиакатастрофе будут похоронены в Иране.

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"Тела находятся в четырёх разных больницах. По моей информации, на сегодняшний день у медэкспертов недостаточно необходимого материла для того, чтобы установить все ДНК вместе, они торопятся сделать как можно быстрее. Большинство тел будут преданы земле в Иране, потому что несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находились на борту самолёта, они происхождением из Ирана, и родственники их там", — рассказал президент МАУ.

Как сообщал Укринформ, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла вследствие технической проблемы самолета. Однако утром 11 января Иран объявил, что сбил украинский пассажирский самолет случайно. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, приблизившись к засекреченной военной базе, был воспринят как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

По материалам: ukrinform.ru