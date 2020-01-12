Власти Ирана обсудят с Украиной размер компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Об этом сообщает агентство IRNA.

"Размер компенсаций семьям жертв катастрофы украинского самолета будет зависеть от урегулирования между Ираном и Украиной", — заявил представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.

По его словам, обычно страховщики платят компенсацию в таких случаях, но учитывая тот факт, что авария не была типичной, два государства должны все урегулировать в двустороннем порядке.

Читайте также: Иран создал рабочую группу для помощи семьям жертв катастрофы самолета МАУ

Как сообщал Укринформ, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел катастрофу самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел с аэродрома, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru