Следствие не располагает данными о “большом долге” Осмаева и Окуевой — полиция

Следствие не располагает информацией о наличии у Адама Осмаева и Амины Окуевой большого долга, что могло бы быть причиной нападения на них.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас у следствия такой информации нет (о возможном долге супругов — ред.). Мы изучали образ жизни (Окуевой и Осмаева — ред.), И видели, что эти люди были небольшого достатка … Они самостоятельно ремонтировали свой небольшой дом, поэтому говорить о каких-то больших средствах (у них — ред.) — пока у нас такой информации нет ", — сказал Небытов.

По его словам, версии о заказчиках преступления у следствия есть, но детали он сообщить не может.

Как сообщалось, 12 января прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой.

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпала с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года.

Клименко добавил, что один из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой — организатор этого преступления.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором Амина Окуева ехала со своим мужем Осмаевым. Женщина погибла.

По материалам: ukrinform.ru