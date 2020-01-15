Реорганизация больниц: в «Голосе Украины» опубликовали закон

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения.

Закон № 421-IX также обнародован на сайте издания.

Документом предлагается установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений на казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Этот льготный период продлится до 31 декабря 2020 года и будет предусматривать: освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества; упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества; возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий и т. п.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, этот документ предусматривает решение ряда проблем, которые затрудняют внедрение новых механизмов финансирования учреждений здравоохранения. Предполагается, что Кабмин получает право разрабатывать и реализовывать государственные целевые программы развития коммунальных учреждений здравоохранения, а также сможет утверждать в каждом регионе перечень опорных учреждений здравоохранения.

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Кроме того, в Основах законодательства об охране здоровья Украины и Законе Украины "Об экстренной медицинской помощи" уточняются полномочия органов местного самоуправления в части управления учреждениями здравоохранения, которые принадлежат соответствующим территориальным громадам или являются объектами права общей собственности территориальных громад, формирования и развития их сети, организации их материально-технического, кадрового и финансового обеспечения. Предлагается предоставить коммунальным учреждениям здравоохранения возможность образовываться и функционировать как совместное коммунальное предприятие.

Законом предусмотрено распространить на водителей бригад экстренной медицинской помощи условия оплаты труда и меры социальной защиты, предусмотренные для медицинских работников системы экстренной медицинской помощи.

Закон предусматривает также перенос установленного Законом Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" срока внедрения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить процедуру реорганизации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2019 года, а 13 января его подписал Президент Владимир Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru