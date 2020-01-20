СБУ разоблачила завербованного спецслужбами России контрактника

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100 ОМСБр «Республиканской гвардии» и 1 ОМСБр «Славянской бригады» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров. Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб возле воинской части при попытке передачи собранных разведданных.

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Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru