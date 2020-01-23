Регистрация на пробное ВНО заканчивается в пятницу

В пятницу, 24 января, последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Напоминаем, регистрация считается завершенной после проведения оплаты", — говорится в сообщении.

Участники пробного ВНО будут иметь возможность: ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующими требованиям Программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года; выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов; узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время; оценить свой уровень учебных достижений.

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По состоянию на 17 января на пробное ВНО зарегистрировались 65 890 человек. Большинство лиц (48 816) изъявили желание сдавать пробное тестирование по двум учебным предметам.

По материалам: ukrinform.ru