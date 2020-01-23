Стоимость строительства амбулаторий в Украине была завышена на 35,6 миллиона — Минрегион

По данным выборочной проверки 21 проекта по строительству амбулаторий в сельской местности в 19 областях Украины выявлено, что необъективность выводов отдельных экспертных организаций повлекла завышение стоимости строительства на сумму 35,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

“ГП «Укргосстройэкспертиза» была проведена выборочная проверка 21 проекта в 19 областях Украины из строительства амбулаторий в сельской местности, в том числе стоимостных показателей проектов. По результатам проверки установлено необъективность предоставления экспертных заключений отдельными экспертными организациями при проведении экспертизы проектов нового строительства, что повлекло завышение стоимости строительства на сумму 35,6 млн грн”, — говорится в сообщении.

После получения результатов Минрегион направил письмо Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) с требованием проверить деятельность соответствующих экспертных организаций. А именно: ООО «Винстратегия-Будтехэкспертиза», ООО «Агентство независимой инспекции «Эксперт», ООО «Экспертиза МВК», ООО «Проэкспо», ООО «Экспертиза ЗО», ООО «Рембудконсалтинг», филиала ГП «Укргосэкспертиза» в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской областях.

По результатам проверки ГАСИ в случае выявления нарушений рабочая группа при Минрегионе будет рассматривать вопрос об исключении таких организаций из перечня экспертных организаций, осуществляющих экспертизу проектов строительства.

В министерстве отметили, что Укргосстройэкспертиза и Государственная аудиторская служба Украины провели проверки после того, как на утверждение Минрегиона начали поступать проекты амбулаторий одинаковые по типологии, площади и функционалу, но разной сметной стоимости.

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Государственная аудиторская служба Украины после аудита 147 проектов нового строительства амбулаторий обнаружила завышение стоимости строительных работ на сумму 7,8 млн грн. По результатам соответствующей проверки заказчиками устраняются замечания.

По материалам: ukrinform.ru