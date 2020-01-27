Янтарная комната: разгадка тайны похищенных нацистами сокровищ

Ученые приблизились к разгадке тайны Янтарной комнаты, стоимость которой оценивается в 250 миллионов фунтов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Как известно Янтарная комната была построена в 17 веке и подарена Петру I прусским королем. Она была заполнена драгоценными камнями, золотом и янтарем. При Екатерине ІІ российские ремесленники сделали ее еще более роскошной. Комната была перенесена в летнюю резиденцию царей в Царском Селе.

Содержимое Янтарной комнаты исчезло в конце Второй мировой войны. На протяжении десятилетий охотники за сокровищами безуспешно искали ее по всей Европе.

Эксперты считают, что все сокровища Янтарной комнаты были вывезены гитлеровцами в район Кенигсбергского замка, который находился в восточной Пруссии.

Там во время войны у Гитлера было так называемые «Волчье логово» — бункер, в котором он планировал военные стратегии. Эксперты полагают, что именно там могут храниться часть или все содержимое Янтарной комнаты, а Кенигсбергский замок был всего в двух часах от логова.

Сотрудники музея в Польше утверждают, что теперь у них есть предположения, где спрятаны сокровища.

Благодаря использованию профессионального георадара польские исследователи смогли определить местоположение заброшенного подземного туннеля. И этот туннель, как они предполагают, может привести к месту, где Гитлер спрятал украденное.

Исследователи рассчитывают в ближайшее время получить разрешение от правительства Польши на проведение раскопок и надеются на оптимистический результат.

Ранее сообщалось о том, что на аукционе в Германии обнаружили поддельные картины Гитлера.