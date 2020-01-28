Гендиректор Укрпочты объяснил, почему ни одна страна не прекратила почтовое сообщение с Китаем

Новый коронавирус, который с декабря 2019 года регистрируется в Китае, не передается через почтовые отправления, Укрпочта ежедневно сверяет бюллетени безопасности в отношении почтовых пересылок.

Об этом журналистам рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я хотел бы всех успокоить, этот вирус не передается через посылки. Мы каждый день сверяем наши бюллетени по безопасности. Я всех уверяю, что если будет какая-то опасность, мы будем принимать все необходимые меры", — сказал Смелянский.

Он отметил, что на сегодняшний день ни одна страна мира не прекратила почтовое сообщение с Китаем из-за нового типа коронавируса, так как для этого нет оснований, поскольку вирус не живет вне носителя дольше определенного времени. Обычно это 72 часа.

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Как сообщал Укринформ, в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заболели уже более 4500 человек, 106 из них умерли.

По материалам: ukrinform.ru