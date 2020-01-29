В ООН подготовили план гуманитарной помощи для Украины

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани обнародовала План гуманитарного реагирования для Украины в 2020 году.

Об этом она рассказала на пресс-брифинге в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня я представила гуманитарный план для Украины, в котором указана потребность в 158 миллионов долларов США для финансирования нашей гуманитарной работы в 2020 году", — отметила она.

Лубрани подчеркнула, что, несмотря на заметный прогресс в 2019 году, конфликт на востоке Украины все еще не прекращается и продолжает влиять на жизнь гражданских лиц.

"3,4 млн человек до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи. Конфликт на востоке Украины продолжает быть активным, продолжаются обстрелы, продолжаются мероприятия, которые, к сожалению, причиняют вред жизни людей", — отметила представитель ООН.

По ее словам, план предусматривает помощь в секторах образования, продовольствия, здравоохранения, жилья, водоснабжения и санитарии.

"Есть приоритеты, на которых мы сосредоточили наше внимание. Работа, согласно плану, проходит под эгидой ООН и международных организаций гуманитарного характера, а также целый ряд национальных и международных организаций и агентств", — уточнила она.

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Как отметила Лубрани, представленный План гуманитарного реагирования содержит комплексный план первоочередных задач, которые в свою очередь смогут реализовать 56 партнеров — учреждений ООН, национальных и международных неправительственных организаций — при условии соответствующего финансирования.

"В плане упомянуты 56 организаций и что они будут делать. А финансирование будет обеспечиваться международными донорами. То есть, ООН и партнеры обращаются к международным партнерам для того, чтобы привлечь финансирование для этих 56-организаций, включая украинские", — добавила она.

Координатор также подчеркнула, что планом предусмотрено предоставление гуманитарной помощи и обеспечение защиты двух миллионов уязвимых слоев населения на востоке Украины.

По материалам: ukrinform.ru