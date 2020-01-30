31 января: синоптик рассказала, какой погодой попрощается второй месяц зимы

Завтра нас снова ждут атмосферные фронты.

Похоже, лишь в последние дни январь вспомнил, что он зима.Потому что завтра, как и в предыдущие дни, нас ждет мокрый снег, а местами дожди.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на прогноз синоптика Наталья Диденко.

По её прогнозу, осадки завтра пройдут на Западе, а также в Винницкой, Киевской и Житомирской областях. Ближе к вечеру они накроют Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

В остальных регионах 31 января пройдет без существенных осадков.

Потревожит нас завтра и сильный, порывистый ветер.

Что касается температуры, завтра будет от +1 до +4, а на Юге до +9 градусов.

В Киеве в пятницу осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер, а температура не выше +3 градусов.

А вот уже на выходных, 1-2 февраля погода существенно изменится. Начало февраля принесет высокие температуры. К примеру, на Западе будет до +10 градусов, на Юге до +12.

Правда, с начала новой недели снова похолодает… Температурные качели в действии.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода сегодня, 30 января.