Антикоррупционный суд освободил Грымчака из-под стражи

Общество
Таисия Слепцова0
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Антикоррупционный суд освободил Грымчака из-под стражи

Высший антикоррупционный суд изменил бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу его адвокат Татьяна Матяш.

"ВАКС рассмотрел и удовлетворил наше ходатайство об изменении Юрию Грымчаку меры пресечения с содержания под стражей круглосуточным домашним арестом", — сказала она.

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Как сообщалось, Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 миллионов грн.

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14 ноября суд продлил арест Грымчаку еще на два месяца.

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24 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок содержания Грымчака под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога размером 1999761 грн.

Фото: Апостроф

По материалам: ukrinform.ru


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