Антикоррупционный суд освободил Грымчака из-под стражи

Высший антикоррупционный суд изменил бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу его адвокат Татьяна Матяш.

"ВАКС рассмотрел и удовлетворил наше ходатайство об изменении Юрию Грымчаку меры пресечения с содержания под стражей круглосуточным домашним арестом", — сказала она.

Как сообщалось, Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 миллионов грн.

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14 ноября суд продлил арест Грымчаку еще на два месяца.

24 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок содержания Грымчака под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога размером 1999761 грн.

Фото: Апостроф

По материалам: ukrinform.ru