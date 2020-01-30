Антикоррупционный суд отправил в Германию повестку Онищенко

Высший антикоррупционный суд направил в Германию повестку о вызове на судебное заседание бывшего нардепа Александра Онищенко, который является обвиняемым по "газовому делу".

Об этом информирует пресс-служба суда.

"ВАКС направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд ожидает решения ФРГ относительно выдачи задержанного обвиняемого в Украину.

Подготовительное судебное заседание назначено на 10 час. 4 мая 2020 года.

Как сообщалось, ранее ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП об осуществлении специального судебного производства в отношении обоих обвиняемых по так называемому "газовому делу".

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Кроме того, судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Федеративную Республику Германия для вызова бывшего народного депутата.

Газовое дело — условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргазвидобування". Организатором этой коррупционной схемы, по данным следствия, был народный депутат Украины VII-VIII созывов Александр Онищенко.

Вследствие действия этой коррупционной схемы государству причинен ущерб в размере около 3 млрд грн.

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Досудебное расследование в данном уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования, предусмотренном главой 24-1 УПК Украины.

Онищенко летом 2016 года бежал из Украины.

3 декабря 2019 года стало известно, что его 29 ноября задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей.

По материалам: ukrinform.ru