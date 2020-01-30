Бекешкина рассказала, кто в основном заказывает соцопросы в Украине

Социологические исследования в Украине заказываются в основном на грантовой основе. Государство, хотя и пользуется результатами опросов, однако заказчиком выступает очень редко.

Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время семинара-тренинга "Социология в журналистике: как правильно понимать и интерпретировать данные социологических опросов", который состоялся в Укринформе.

"К сожалению, очень мало социологических опросов заказывает государство. В большинстве социологические опросы, в том числе о реформах, заказывают на грантовой основе, выполняют за счет различных международных фондов. Но государство этими опросами пользуется", — отметила она.

По мнению руководителя Фонда «Демократические инициативы», на государственном уровне наблюдается определенное непонимание значения социологических опросов. "Не всегда понимается значение социологических опросов. Я уже не говорю о подсчете, который заменил перепись (населения, — ред.). Не всегда понимается значение социологических исследований для тех решений, которые должны приниматься", — подчеркнула Бекешкина.

Семинар-тренинг «Социология в журналистике: как правильно понимать и интерпретировать данные социологических опросов» проводится Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива при поддержке Медийной программы в Украине, которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews.

Цель семинара, который состоялся в Харькове, Краматорске, Северодонецке, Одессе, Днипре, Львове, Виннице, Чернигове и Киеве, — разъяснение для представителей средств массовой информации, что нужно знать о соцопросах, как не попасть на «крючок» фейковых опросов (примеры сознательного и непреднамеренного обнародования фальшивых соцопросов).

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В частности, в ходе обсуждения поднимались вопросы относительно «манипуляций», которые используются при исследованиях, о важности различения фактуальной и оценочной информации, о ловушках неполной информации, возможных причинах расхождений в результатах опросов и насколько точны репрезентативные опросы общественного мнения, что означают погрешности и вероятности в исследовательских пресс-релизах и тому подобное.

По материалам: ukrinform.ru