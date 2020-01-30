Пограничники ликвидировали трансграничный канал торговли людьми

Совместной межведомственной группой правоохранителей в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Одесса» разоблачено и прекращено функционирование международного канала торговли людьми.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"В результате проведенных мероприятий в аэропорту «Одесса» был выявлен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми — гражданка Украины, которая пыталась отправить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав сложное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500-3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат", — говорится в сообщении.

Организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас судом избрана в отношении подозреваемой мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения денежного залога в размере 600 тысяч гривень.

По материалам: ukrinform.ru