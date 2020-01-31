Киевстар предупреждает об активизации мошенников

Общество
Таисия Слепцова0
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Киевстар предупреждает об активизации мошенников

В Киевстаре предупреждают об активизации мошенников, выдающих себя за сотрудников компании.

Об этом говорится на странице компании Киевстар в Facebook.

"В последнее время активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги, называя себя сотрудниками Киевстар. Сколько раз вы выигрывали 100000000000000 грн, новенький Мерс или дачу на Карибах в смс с текстом «…акция от Киевстар… позвоните или отправьте смс на номер **»?» — говорится в сообщении.

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В Киевстаре добавили, что информацию об официальных акциях компании размещают на сайте и публикуют в социальных сетях. Если же абоненту все же "предложили" участвовать в "розыгрыше", то об этом можно сообщить на официальной странице Киевстар в Facebook или позвонить по номеру 466. В компании проверят, действительно ли существует «акция» и, если нужно, заблокируют номер отправителя.

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Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru


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