Российскому певцу Сюткину запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому певцу Валерию Сюткину, решение касательно Александра Серова будет принимать Государственная пограничная служба.

Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в СБУ.

"Сюткину мы запретили въезд на три года, по Серову проинформировали ГПСУ для их решения. Сюткин, в отличие от Серова, ничего плохого об Украине не говорил, он только нарушил границу", — отметили в СБУ.

Ранее корреспонденту Укринформа сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, что Госпогранслужба не может заблаговременно запрещать въезд в страну, поскольку это компетенция других органов. Однако, если при пересечении границы проверка покажет, что лицо нарушило законодательство Украины, пограничники могут этого человека не пропустить.

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Ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что 40 депутатов из четырех фракций требуют от Службы безопасности не пускать на территорию Украины российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые поддержали аннексию Крыма.

Выступление Сюткина должно было состояться 27 апреля в Дворце "Украина", Серов планирует выступить на этой же концертной площадке 23 марта.

По материалам: ukrinform.ru