Подозреваемый в убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины — полиция

Подозреваемый по делам о заказных убийства директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и ветерана АТО Амины Окуевой незаконно получил гражданство Украины.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Мужчина организовал преступную группу, которая совершила три убийства. Сейчас полицейские инкриминируют фигуранту еще одно уголовное преступление — подделку документов и незаконное получение гражданства Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства.

В частности, убийство директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и ветерана АТО Амины Окуевой.

Сообщается, что у подозреваемого был паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем он получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки «о регистрации лица гражданином Украины», выданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем месяц спустя был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", — говорится в сообщении.

Следственным управлением полиции Киевщины открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными украинские паспорта задержанного.

Следственные действия продолжаются.

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Как сообщалось, 12 января, прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой".

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым.

По материалам: ukrinform.ru