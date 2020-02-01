Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"В ходе визита в Украину Государственный секретарь США Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра «Киевский военный клинический госпиталь", — говорится в сообщении.

Помпео посетил раненых военных в киевском госпитале/Фото: Генштаб ВСУ

По материалам: ukrinform.ru