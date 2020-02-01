Помпео посетил раненых военных в киевском госпитале
Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"В ходе визита в Украину Государственный секретарь США Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра «Киевский военный клинический госпиталь", — говорится в сообщении.
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Помпео посетил раненых военных в киевском госпитале/Фото: Генштаб ВСУ
По материалам: ukrinform.ru
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