Собирайся, Сирко, из облгаза пришли: в соцсетях смеются с заявления депутата

Рассказываем, почему украинцы в соцсетях вдруг начали «продавать собачек» и к чему здесь скандальный депутат Евгений Брагар.

Народный депутат от президентской партии «Слуга Народа» Евгений Брагар в эфире телеканала «112 Украина» предложил пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Это произошло во время одного из политических ток-шоу.

В студию позвонила женщина, которая пожаловалась на высокую цену газа и его транспортировку при низкой пенсии. Депутат спросил, есть ли у нее другое имущество, прописан ли у нее кто-то еще дома и имеет ли она собаку. Ведь счета можно платить, если продать имущество или собаку.

"Если элитной породы [собака— ред.] во дворе, то она может его продать… в любой момент и спокойно оплатить", — отметил депутат.

Социальные сети бурно отреагировали на слова народного депутата.

Уже в субботу Евгений Брагар извинился за свои слова.

Напомним, на этой неделе Евгений Грабарь уже становился «героем» соцсетей, когда решил пожаловаться в полицию на волонтерок, которые отказались смотреть в автобусе русское «мыло». По мнению депутата, «эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости».

По материалам: ukrinform.ru