В ВОЗ напоминают — посылки из Китая безопасны

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В ВОЗ напоминают — посылки из Китая безопасны

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что через письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в ответе ВОЗ в Twitter на вопрос о безопасности посылок из Китая.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV", — говорится в сообщении.

Коронавирусы не могут долго жить на объектах, таких как письма или пакеты, подчеркнули в ВОЗ.

Читайте также:  Инклюзивный театр "Услышь мир" приглашает на свой первый спектакль

Читайте также: Ученые получили снимки размножения нового коронавируса

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждено 11 374 случая заражения "китайским" коронавирусом. Зафиксировано 259 случаев смерти.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах — Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.

Читайте также:  ЕК ожидает удвоения усилий Киева для быстрого расследования гибели Гандзюк

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Протест «евробляхеров»: Москаль будет просить Порошенко об изменениях в законе

Таисия Слепцова

Украинским пограничникам и медикам официально сообщили об угрозе вируса из Китая

Таисия Слепцова

Блаженнейший Святослав разделил Святую вечерю с людьми пожилого возраста

Таисия Слепцова

Добавить комментарий