В ВОЗ напоминают — посылки из Китая безопасны

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что через письма и посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в ответе ВОЗ в Twitter на вопрос о безопасности посылок из Китая.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV", — говорится в сообщении.

Коронавирусы не могут долго жить на объектах, таких как письма или пакеты, подчеркнули в ВОЗ.

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Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждено 11 374 случая заражения "китайским" коронавирусом. Зафиксировано 259 случаев смерти.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах — Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.

По материалам: ukrinform.ru