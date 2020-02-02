Депутат «Слуги народа» извинился за совет «продать собаку», чтобы оплатить коммуналку

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь попросил прощения за совет пенсионерке продать собаку для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, утаивая имения и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", — написал депутат.

Депутат отметил, что является новым лицом в политике и не научился правильно коммуницировать относительно чувствительных вопросов. Впрочем, он отметил, что вопрос субсидий требует, кроме внимания со стороны государства, еще и ответственного отношения граждан.

"Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто в ней реально нуждается", — написал Брагарь.

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Как сообщалось, в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из "Слуги народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

По материалам: ukrinform.ru