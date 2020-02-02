Суммы в платежках меньше благодаря решению правительства и теплой зиме — Премьер

Украинцы получили платежки за декабрь со значительно меньшими суммами, потому что правительство ради этого сделало немало шагов, и теплая зима этому поспособствовала.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас за декабрь все получили платежки и увидели: да, есть препятствия на местах, кто-то справился лучше, кто-то — хуже, но в целом, если сравнить зиму к зиме, то люди заплатили намного меньше. И не только потому, что зима — теплая. Там много причин, потому что от теплой зимы на самом деле зависит объем потребления — в этом плане да, но в том числе и потому, что мы в правительстве приняли решение о том, чтобы на местах могли сделать скидку относительно тарифа, потому что он был рассчитан еще в ценах, действовавших в прошлом отопительном сезоне", — отметил Гончарук.

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По его словам, цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях, ведь когда в эти вопросы вмешиваются политики, появляется коррупция.

Как сообщалось, Премьер-министр неоднократно заявлял о том, что в целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, однако правительство продолжает работать с областными администрациями, чтобы суммы в платежках за январь также были меньшими.

По материалам: ukrinform.ru