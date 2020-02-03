Авиаслужбы Ирана знали, что украинский самолет сбила ракета — СМИ

В диспетчерской службе аэропорта Тегерана с самого начала знали, что лайнер МАУ был сбит ракетой: о ее пуске и взрыве диспетчеру сообщил пилот самолета местной авиакомпании, в то время заходившего на посадку.

Соответствующую запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз" обнародовала программа "ТСН.Тиждень", передает Укринформ.

"ТСН.Тиждень получил сенсационное доказательство — запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Человек за штурвалом иранского лайнера видела и пуск ракеты, и взрыв. Но, главное, о чем становится известно из записи — иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета "МАУ". Эта запись доказывает – иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт МАУ взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский самолет компании "Асеман Эйрлайнз", рейс Шираз — Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

ТСН приводит полную расшифровку разговора, которая велась преимущественно на фарси.

"По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?", — слышно на записи разговор пилота EP3768, который заходит на посадку, с диспетчером.

"Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда… Это точно свет от ракеты…", — сообщает далее иранский пилот и добавляет, что ракета взлетела со стороны города.

После этого диспетчер пытается выйти на связь с бортом МАУ, но все попытки – безуспешны. Затем он снова связывается с пилотом EP3768 и спрашивает его, не видит ли он ничего больше.

"Господин инженер, мы видели взрыв, вспышку от взрыва, не понимаем, что это", — отвечает пилот "Асеман Эйрлайнз".

Он также спрашивает у диспетчера, "все ли нормально" на курсе его самолета, на что получает ответ: "Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы".

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В сюжете "ТСН.Тиждень" замечается, что официальное признание Ираном своей вины "совсем не означает, что ее так же признают в суде иранские юристы — к такой мысли подталкивает то, что "черные ящики" Тегеран так и не отдает Украине".

Отмечается, что опубликованная запись четко свидетельствует о том, что иранские власти говорили украинской стороне неправду, утверждая, будто не сохранилось никаких записей радиообмена, касающихся авиакатастрофы.

"Главное, что мы узнали из этой записи, — иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину катастрофу МАУ. Эта запись доказывает: иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет", — указывает в сюжете журналист Андрей Цаплиенко.

Он также обращает внимание на то, что диспетчер, узнав о пуске ракеты и взрыве, спокойным голосом "успокаивал свидетеля-пилота". Приводится мнение авиаэксперта Вадима Ромова, который считает такую уверенность, что с иранским лайнером все будет хорошо, "как минимум подозрительной".

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"У нас есть предположение: вероятно, мы не слышим ту часть разговора, где диспетчер связался еще с кем-то, кто успел успокоить, что больше ракет не будет. Мы до сих пор не знаем точно, был ли пуск ракеты случайным. То, что иранские власти до сих пор не отдали украинским экспертам "черные ящики" настораживает… Не исключено, что в этой трагической истории Ирану до сих пор есть что скрывать. Отказ отдавать записи радиообмена трудно объяснить чем-то другим. А отсутствие "черных ящиков" в международном суде позволит иранским властям избежать ответственности перед нашими и иранскими погибшими", — рассказал Цаплиенко.

Отмечается, что опубликованная аудиозапись является частью большей доказательной базы, которой располагает руководство Украины, о чем заявил в интервью ТСН Президент Владимир Зеленский.

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Как сообщалось, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала вероятность того, что лайнер был сбит. Однако на фоне обнародованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики" породила сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

Россия с самого начала трагедии поддержала версию Тегерана о технических причинах авиакатастрофы самолета МАУ, а ее пропагандистские ресурсы оправдывали Тегеран, параллельно пытаясь дискредитировать США.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru