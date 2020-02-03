Минздрав будет просить денег из Резервного фонда на противодействие коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины обратится в Резервный фонд о выделении средств различным органам власти для обеспечения мероприятий по противодействию коронавирусу.

Об этом на брифинге по вопросам принятия правительством распоряжения "О мерах предупреждения занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV" рассказал директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Речь идет о представлении запроса на Резервный фонд о выделении определенных средств различным органам власти, в том числе Минздраву. Информация о необходимости будет собираться", — отметил Скипальский.

Он уточнил, что вопрос определения потребности межсекторальный, поэтому запрос будет подаваться в Резервный фонд и в Министерство финансов.

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Рассказывая о содержании правительственного распоряжения, представитель Директората сообщил, что документ предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти к реагированию на угрозу. "Установить режим повышенной готовности единой системы гражданской защиты для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций государственного уровня в результате возможного распространения инфекционных болезней, вызванных коронавирусом. Создать Оперативный штаб по предупреждению занесения, распространения на территории Украины случаев инфекционных болезней, вызванных коронавирусом, собственно при КМУ", — подчеркнул Скипальский.

Документом также предусматривается установление временных карантинных мероприятий в отношении лиц, которые прибывают или могут прибыть из города Ухань или провинции Хубэй.

Скипальский сообщил, что утвержденный правительством Национальный план противоэпидемических мероприятий дает четкие указания различным органам власти. "Руководителям органов, организаций, которые организуют, осуществляют туристические, деловые поездки в Китай, содействовать ограничению этих контактов. Создать временные областные противоэпидемические комиссии при государственных администрациях. Это позволит разработать планы реагирования на уровне областей. Организовать совместно с субъектами хозяйствования усиленные режимы текущей дезинфекции, поскольку у нас также продолжается эпидемия гриппа", — заявил представитель Минздрава.

Он сообщил, что документом определены пункты пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила. В случае осложнения ситуации переход через границу нужно будет осуществлять только через эти пропускные пункты.

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Планом противоэпидемических мероприятий предусмотрено обеспечение всем необходимым работников, которые могут столкнуться с такого уровня болезнью, подготовку госпитальной сети для приема пациентов, создание дополнительных мест в случае осложнения, обеспечения учреждений здравоохранения различными средствами индивидуальной защиты, разработки схем перепрофилирования медучреждений в случае массового поступления больных.

Кроме того, речь идет об обеспечении лабораторий, предприятий общественного здоровья и диагностических лабораторий тест-системами, подготовке медработников по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции.

Скипальский сообщил и о разработке клинических руководств диагностики, лечения, профилактики новой коронавирусной инфекции. "Такие рекомендации были обновлены в прошлую среду и сейчас идет их перевод … Будут утверждены изменения в приказ Минздрава №185 в ближайшие дни", — пообещал чиновник.

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По его словам, в марте Минздрав должно представить на утверждение КМУ новую редакцию правил санитарной охраны территорий. "Нынешняя редакция действует, но ее надо обновлять", — подчеркнул Скипальский.

Как сообщалось, по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 случая пневмонии, вызванные вирусом 2019-nCoV, — летальные.

Подтверждены 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 — Германия, 6 — Франция, 2 — Италия, 2 — Россия, 2 — Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщено Филиппинами.

По материалам: ukrinform.ru