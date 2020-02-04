Четырем боевикам «ДНР» сообщили о подозрении за проведение «парадов пленных»

Прокуроры сообщили о подозрении четырем гражданам Украины по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и жестокого обращения с военнопленными во время проведения так называемого «парада пленных» в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и жестокого обращения с военнопленными (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины). По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого «парада пленных» в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижалось их честь и достоинство.

В Офисе генпрокурора отметили, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия либо запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

По материалам: ukrinform.ru