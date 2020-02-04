Национальный план противодействия коронавируса обнародует сайт Кабмина

Национальный план по противодействию распространению на территории Украины коронавируса из Китая, который предусматривает ряд мер, будет согласован с Министерством финансов и обнародован на сайте Кабмина.

Об этом на брифинге по противодействию распространению коронавируса 2019-nCoV сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера на заседании правительства был принят национальный план по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Указанный план и распоряжение Кабинета министров описывают меры, которые должны принять как на национальном, так и на региональных уровнях, и после доработки с Министерством финансов этот план будет обнародован на официальном сайте Кабинета министров", — сказал Кузин.

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По его словам, согласно плану, система гражданской защиты переводится в режим повышенной готовности, на уровне каждой области должны быть протестированы планы реагирования, готовности и развертывания коек в случае необходимости.

Также на уровне областей должны быть официально определены учреждения здравоохранения, как по детским инфекционным болезням, так и взрослым инфекционным болезням, где будут госпитализироваться больные с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

Кроме этого, на уровне областей юридически и нормативно закрепляется необходимость выделения двух карет экстренной медицинской помощи, которые будут работать для перевозки таких пациентов в больницы интенсивного лечения или в стационары. Будут проведены учебные мероприятия для врачей первичного звена и врачей специализированных учреждений здравоохранения.

На уровне областей предоставлена рекомендация усилить режим дезинфекции в местах большого скопления людей, таких как кинотеатры или торговые центры.

Также предполагается, что на пунктах пропуска на государственной границе должны быть развернуты резервные изоляторы, в случае обращения лиц с ухудшением самочувствия или признаками ОРВИ.

Кроме этого, предполагается сбор и уточнение потребностей учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, тестирование и пересмотр существующих планов по перепрофилированию учреждений здравоохранения в случае массового поступления больных, должны быть предусмотрены изоляторы, если будет необходимость в изолировании больных.

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Также Кузин сообщил, что 5 февраля Минздрав проведет селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения с целью сбора актуальной информации и обсуждения выполнения необходимых мероприятий по противодействию распространению нового коронавируса.

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки количество умерших от коронавируса возросло до 427 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 606.

В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписали 632 человека.

По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом более чем в 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.

Во вторник в Бельгии был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции — заболевание выявлено у одного из 9 бельгийцев, которые были эвакуированы из Китая в течение прошлых выходных.

Ватикан направит респираторы в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, наиболее пострадавших от коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru