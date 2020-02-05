Кабмин обратится в ГБР из-за фейка о фальсификации численности населения

В правительстве готовят материалы для Государственного бюро расследований из-за распространения в СМИ информации о якобы фальсификации оценки численности населения во время переписи.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Вчера в Интернете распространился фейк о якобы фальсификации оценки численности населения. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", — сообщил он.

Министр отметил, что главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре данных оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение — от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные были просто сфальсифицированы.

Дубилет объяснил, что в правительстве взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Затем экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой". Эту елочку взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров и эти две елки совпали практически полностью.

Министр предполагает, что этот фейк преимущественно поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них даже предложил за $1500 снять публикацию), но потом его перепечатали несколько крупных СМИ.

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Как сообщалось, результаты оценки численности населения Украины, которую провело правительство, показали, что в настоящее время в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч граждан.

По материалам: ukrinform.ru