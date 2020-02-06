Нацбанк назвал факторы, повлиявшие на валютный рынок в январе

В Национальном банке Украины пояснили ситуацию с колебаниями курса на валютном рынке и о том, какое влияние на ситуацию оказывали экспортеры и импортеры в январе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

По сообщению пресс-службы НБУ в январе на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Это произошло из-за полученного ими возмещения по НДС, объемы которого были значительны.

Кроме того, на рынке активизировались импортеры после праздничных распродаж.

Вместе с тем, Нацбанк увеличил покупки валюты на межбанковском валютном рынке, и они превысили объем продаж на 98 млн долларов. Одновременно НБУ пополнял резервы в отдельные, когда предложение валюты было больше спроса.

«В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк в январе проводил валютные интервенции по продаже валюты по единому курсу — в целом на 250,0 млн долларов», — добавили в НБУ.

На 6 февраля Нацбанк установил такие курсы гривны по отношению к другим валютам: 1 доллар стоит 24,79 гривны, а 1 евро – 27,31 гривна. Таким образом гривна укрепилась еще на 5 копеек по сравнению с 5 февраля.

Ранее сообщалось о том, что НБУ укрепляет курс национальной валюты.