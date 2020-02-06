Последние данные о коронавирусе: в Украине — ни одного больного, в мире — более 28 тысяч

В мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 565 — летальные. В Украине случаев коронавируса нет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусної инфекции не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным контактного лица Международных медико-санитарных правил в Японии (ММСП), среди 10 случаев заражения коронавирусом пассажиров круизного лайнера граждан Украины нет.

Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

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Центр общественного здоровья Украины направил для информирования Пограничной службы Украины письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования.

5 февраля национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии (ММСП) сообщил, что на борту круизного лайнера, на котором была зафиксирована вспышка нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины. Лайнер совершает рейс без захождения в порты Украины.

Ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, находившегося на борту лайнера с 20-го января. 25 января пассажиру диагностировали 2019-nCoV после высадки в Гонконге.

С 4 февраля Министерство здравоохранения Японии поставило судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES

По материалам: ukrinform.ru