Рада отказалась отменить закон о среднем образовании

Рада отклонила проект постановления 0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины" О полном общем среднем образовании".

Документ набрал всего 58 голосов народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Таким образом, закон теперь может быть подписан Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись Президенту.

Инициатором проекта постановления 0901-П являются члены фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и Михаил Папиев.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 января приняла закон "О полном общем среднем образовании".

Он, в частности, регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечения качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования сертификации педагогических работников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.

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Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также урегулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Среди прочего закон утверждает обязательную Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

По материалам: ukrinform.ru