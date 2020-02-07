Убийство Шеремета: адвокаты заявили о новых доказательствах невиновности Дугарь

Адвокаты задержанной по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь передали в Офис генерального прокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Об этом заявил адвокат Николай Ореховский на брифинге в пятницу, 7 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы внесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытии дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака», — сказал он.

Ореховский пояснил, что новым доказательством является заключение психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Адвокаты заявили о новых доказательствах невиновности Дугар / Фото: Елена Худякова. Укринформ

«Мы принесли заключение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, который показывает, что Дугарь не обсуждала с Антоненко убийство Шеремета», — добавил он.

Также адвокат констатировал, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Дугарь.

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«Следствие 50 с чем-то дней ограничивает свободу человека и оно даже рост этой разведчицы не установило, хотя в августе 2016 года имели экспертизу по росту других фигурантов», — отметил он.

Ореховский пояснил, что следствие как одно из доказательств имеет видео с камеры наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост — не выше 165 см, в то же время рост Дугарь — 175 см, подчеркнул адвокат.

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Как сообщалось, 13 декабря 2019 года Печерский райсуд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 24 января 2020 года этот же суд заменил круглосуточный домашний арест ночным. Мера пресечения Дугарь продлена до 4 апреля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года. Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

По материалам: ukrinform.ru