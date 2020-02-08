Призыв с 18 лет будет добровольным — Загороднюк

Министерство обороны направило облгосадминистрациям разъяснения относительно того, что в этом году лиц в возрасте 18 и 19 лет на срочную службу будут призывать на добровольной основе.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает сайт МО.

«В этом году юношей в возрасте 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос», — рассказал руководитель оборонного ведомства.

Он также напомнил, что военнослужащие срочной службы, как и ранее, не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. И при этом уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВСУ уже с 18 лет.

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По словам Загороднюка, соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru