Процесс очищения лесной отрасли от коррупционеров начался — Гончарук

По поручению Премьер-министра Алексея Гончарука в Гослесагентстве проходит полный аудит деятельности, начался процесс очищения отрасли от коррупционеров.

Об этом Гончарук написал в Telegram.

«Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу — провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве проходит полный аудит деятельности, а самое главное — начался процесс вычищения отрасли от коррупционеров. Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга — многочисленные жалобы в отношении его подтвердились, поэтому его освободили в первую очередь среди областных руководителей», — отметил руководитель Кабмина.

По его словам, столь же впечатляющими оказались результаты проверки ГП «Гутянское лесное хозяйство» на Харьковщине, которое возглавлял Виктор Сыса (его также уже уволили).

«Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия — 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом положении и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством», — сообщил премьер.

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Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные — понести ответственность.

Гончарук подчеркнул: «Напоминаю всем, что правила игры изменились. Мы до всех коррупционеров доберемся».

Глава правительства также напомнил, что в начале февраля запущен процесс торговли всей необработанной древесиной на электронных аукционах — это обеспечивает прозрачное ценообразование и вывод рынка из тени.

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«Кстати, еще осенью мы запустили онлайн-реестр заготовки древесины и электронную карту рубок! Отныне каждый украинец может ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок», — добавил Гончарук.

По материалам: ukrinform.ru