Ученые предупреждают о глобальном коллапсе на Земле: опубликован список из 30 опасностей мирового масштаба

Группа исследователей из международной организации «Future Earth» (Земля Будущего) опубликовала список из 30 опасностей мирового масштаба ХХІ столетия, семь из которых, по их мнению, являются особенно серьезными.

Об этом сообщат НБН со ссылкой на hvylya.net.

Этими угрозами для нашей планеты ученые считают:

— глобальное потепление;

— ураганы;

— сокращение жизненно важных экосистем;

— чрезвычайные погодные условия;

— вымирание животных;

— сокращение запасов пресно воды и жара.

Вместе эти явления обладают потенциалом влиять и усиливать друг друга, создавая при этом каскадную реакцию, которая и приведет к системному коллапсу.

Жара, к примеру, может распространить глобальное потепление, после того спровоцирует выход газов из природных источников.

Сейчас человечество безуспешно борется с выбросами углекислого газа и метана от сжигания ископаемых, а если еще при этом Земля начнет самостоятельно выпускать огромные запасы таких газов, например, при таянии льдов в районах вечной мерзлоты, то все попытки сдержать этот потерпят крах.

Исследователи обратились ко всем мировым ученым, бизнесменам и законодателям с призывом обратить внимание на эти глобальные риски и рассматривать их как одну взаимосвязанную систему.

Ранее сообщалось о том, что планета Земля горит и тонет одновременно.