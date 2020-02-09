Минздрав: в Украине на сегодня — ни одного случая коронавируса

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, не зафиксировано.

Об этом сообщает прессслужба Минздрава.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, не зафиксировано", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 9 февраля 2020 года в мире лабораторно подтверждены 37575 (+2666 случаев за сутки) случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, из них 813 (+89 случаев за сутки) закончились смертью; 72% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксированы в одной провинции Китая — Хубэй; за пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, из них 1 с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины) в странах Европы зарегистрированы 37 случаев (Германия — 14; Франция — 11; Великобритания — 3; Италия — 3; Россия — 2; Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия по одному случаю).

По материалам: ukrinform.ru