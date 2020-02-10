Кабмин обнародовал план по противодействию распространению коронавируса

Кабинет министров обнародовал Национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 2020 год.

Соответствующее распоряжение КМУ от 3 февраля обнародовано на сайте Кабмина.

"Образовать оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в составе согласно приложению. Установить: режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня в результате возможного распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV; временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях здравоохранения", — говорится в распоряжении.

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Также распоряжением утверждается Национальный план противоэпидемических мероприятий по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 2020 год, который прилагается.

Как известно, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 10 февраля, общее количество умерших от коронавируса в мире выросло до 910.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40 536, подавляющее большинство — в Китае.

В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписан из больницы после выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru