Жалоба Януковича отклонена: палата Высшего совета правосудия отказалась открыть дисциплинарное дело

В Киев рассмотрели жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича в отношении судей Оболонского районного суда.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

24 января 2019 года коллегия судей Оболонского районного суда Киева, в составе судей Владислава Девятко, Константина Васалатий и Максима Титова осудила Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Бывшего президента обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины («государственной измены») и ч. 2 ст. 437 УК («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»).

После этого, «беглец» лично подал жалобу на судей.

7 февраля 2020 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на своем заседании рассмотрела жалобу и приняла решение отказать в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Оболонского районного суда города Киева, осудивших беглого экс-президента.

Ранее сообщалось о том, что Янукович пытается отмазаться от госизмены.