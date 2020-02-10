Жалоба Януковича отклонена: палата Высшего совета правосудия отказалась открыть дисциплинарное дело

Общество
Ник Петров0
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В Киев рассмотрели жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича в отношении судей Оболонского районного суда.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Жалоба Януковича на судей отклонена.
Жалоба Януковича на судей отклонена. Фото: Факты.

24 января 2019 года коллегия судей Оболонского районного суда Киева, в составе судей Владислава Девятко, Константина Васалатий и Максима Титова осудила Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Бывшего президента обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины («государственной измены») и ч. 2 ст. 437 УК («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»).
После этого, «беглец» лично подал жалобу на судей.

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7 февраля 2020 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на своем заседании рассмотрела жалобу и приняла решение отказать в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Оболонского районного суда города Киева, осудивших беглого экс-президента.

Ранее сообщалось о том, что Янукович пытается отмазаться от госизмены.


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