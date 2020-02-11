Эвакуация из Китая: Скалецкая объяснила, почему до сих пор не известны точные цифры

Сколько человек реально будут эвакуированы из Китая, станет понятно после подписания ими информированного согласия о карантине.

Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы подготовили форму информированного согласия, которую эти лица должны подписать, если они хотят зайти на борт и быть эвакуированными в Украину. Только после подписания этой формы мы можем понять, сколько человек будут реально эвакуированы. И только после того, как мы будем иметь эту информацию, мы сможем говорить о дне (эвакуации — ред). Также влиять на день, когда мы сможем это сделать, будет наша готовность обеспечить здесь, для всех граждан 40-миллионной страны безопасность, защиту от возможного распространения вируса, который может быть привезён. Сейчас мы изучаем данные ученых, опыт стран, которые это делали ранее, и изучаем те учреждения, которые на сегодняшний день могут быть готовы для приема таких граждан", — сказала Скалецкая.

Она отметила, что сейчас в провинции Хубэй находятся около 80 человек, из которых предварительно 50 объявили о намерении эвакуироваться, с ними в настоящее время представители Украины ведут коммуникацию.

Относительно учреждений здравоохранения, которые могут принимать граждан для 14-дневного карантина, Скалецкая сообщила, что идет проверка вентиляционных каналов, канализационных стоков, в том числе возможности их обеззараживания, возможности охраны и соблюдения закрытого режима.

"Это те вещи, которые необходимы. Лица, которые согласились на эвакуацию, должны быть готовы к такому режиму", — сказала Скалецкая.

Она добавила, что сейчас появляется всё больше научных данных о новом коронавирусе, и поэтому все мероприятия, которые сейчас проводятся, направлены на максимальное обеспечение защиты населения, обеспечение тех, кому необходима медицинская помощь, а также другие вопросы, которые учитываются при принятии решений об эвакуации и проведении карантина.

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В частности, по словам Скалецкой, речь идет о том, что эвакуированные граждане не будут заходить в терминал, таможенная и пограничная проверка будет проводиться возле самолета, после чего они сразу автобусом перемещаются в определенное учреждение. По словам Скалецкой, водители автобусов, которые будут осуществлять эту перевозку, также будут помещены на изоляцию. Некоторое время будет изолирован и экипаж того самолета, который будет осуществлять эвакуационный рейс.

Она добавила, что по состоянию на понедельник был согласован прилет украинского самолета в Китай для эвакуации, а также получено согласие 11 стран по маршруту самолета для его посадки на дозаправку.

По материалам: ukrinform.ru