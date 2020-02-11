Участников программы мобильности молодежи начнут регистрировать в марте — МКМС

Регистрация участников программы мобильности молодежи, скорее всего, начнется в марте.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин сказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"На эту программу можно будет попасть через открытую регистрацию. Через платформу, которая сейчас находится в процессе разработки. Ожидаем, что регистрация участников и потенциальных команд, которые будут делать эту программу, начнется в марте, но мы еще сообщим позже точное время", — сказал Сивирин.

По его словам, к программе привлекут более 100 тысяч школьников и студентов. Продолжительность обменов составит 5 дней, при этом 2 дня будет даваться на дорогу. "На протяжении лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность путешествовать из одного региона в другой", — сказал заместитель министра.

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То есть, подчеркнул он, группы людей получат возможность поехать в другой регион, пройти там программу, которую для них будет готовить команда из этого региона. "Например, команда из Мариуполя будет готовить 5-дневную программу для группы молодых людей из Львова, Харькова, Черкасс, Херсона или Николаева", — сказал Сивирин.

Он считает, что благодаря этой программе молодые люди присоединятся к активной деятельности, она поможет им идентифицировать себя как украинцев, поддержать общественную жизнь в регионах.

Как сообщалось, на программу мобильности молодежи в госбюджете на 2020 год предусмотрено 500 млн грн.

По материалам: ukrinform.ru