Еще четырем фигурантам по «делу Курченко» объявили подозрение

Одесские правоохранители объявили подозрение еще четырем фигурантам схемы сделок с нефтепродуктами украинского бизнесмена- беглеца Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Правоохранители Одесчины активизировали расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена-беглеца. В частности, 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствуя уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиям от уплаты налогов.

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В свою очередь капитан судна, достоверно зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки, заявили в прокуратуре.

Всего, по данным ведомства, по этой схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб на почти 600 миллионов гривень.

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни, добавили в прокуратуре.

Также в пресс-службе напомнили, что в декабря 2019 года был задержан сотрудник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы во избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, милиционер изымал в таможнях восьми областей оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.

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Сейчас подозреваемый находится в Одесском СИЗО, на основании изъятых документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы, ведется следствие.

Как сообщал Укринформ, в конце декабря 2019 года Одесская облпрокуратура передала на рассмотрение Киевского райсуда Одессы обвинительный акт в отношении менеджера по продажам нефтепродуктов, причастного к незаконным сделкам бизнесмена- беглеца Курченко. С осени 2011 года злоумышленник подыскивал и арендовал нефтебазы для открытия таможенных складов, подбирал руководителей, организовывал продажу нерастаможенных нефтепродуктов предприятиям — нефтетрейдерам от имени фиктивных предприятий.

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Печерский районный суд Киева в марте 2018 года удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Курченко, который в 2014 году бежал из Украины.

Курченко, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний.

По материалам: ukrinform.ru