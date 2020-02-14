Путин увековечил Лужкова: имя экс-мера Москвы рекомендовано присвоить Московскому университету управления

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал увековечить память экс-мера Москвы Юрия Лужкова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации России. Также глава Кремля порекомендовал правительству Москвы назвать в честь Лужкова Московский городской университет управления, установить мемориальную доску на доме, в котором он проживал и провести другие мероприятия по увековечению его памяти.

По словам Путина, Лужков, находясь длительное время на посту градоначальника Москвы, сыграл большую роль в становлении и развитии столицы Российской Федерации.

Юрий Лужков стал мером Москвы после отставки Гавриила Попова в 1992 году. После этого трижды всенародно избирался на этот пост, а в июне 2007 году был назначен президентом России на пятый срок. После 2013 года занимался сельским хозяйством.

Умер Лужков 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет после операции на сердце.

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