<img class="aligncenter" title="В Украине уже поступило около 500 заявок на пользование услугами “е-Малятко” » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/420478350e9a32df75e2d247df67fae8.jpg» alt=»В Украине уже поступило около 500 заявок на пользование услугами “е-Малятко”» width=»100%» />

Для пользования услугами электронного сервиса "е-Малятко" уже поступило около 500 заявок.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Ольга Онищук во время презентации запуска услуги е-Малятко в Киевском городском роддоме № 5, сообщает корреспондент Укринформа.

"Электронный сервис уже работает. Мы получили сегодня уже около 500 зарегистрированных заявок: 6 — Виннице, 28 — в Луцке, 53 — в Кривом Роге, 138 — в Киеве и 216 — в Харькове. Эти заявки уже сейчас обрабатываются. И сегодня одной заявкой через смартфон или через компьютер вы можете сразу получить около 10 государственных сервисов", — сказала Онищук.

Среди услуг, которые предлагаются, заметила заместитель министра, — регистрация рождения ребенка, места его проживания, получение идентификационного кода, и т.п.

"Поскольку услуга только начинает свое внедрение, у нас продолжают работать в Украине 424 отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, которые продолжают принимать документы, в том числе почти в 500 учреждениях здравоохранения", — рассказала чиновник.

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При этом она отметила, что с введением электронного сервиса полностью отказываться от бумажных документов пока не собираются.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская уточнила, что услуга предоставляется в режиме тестирования.

"Мы ожидаем, что с лета она уже заработает в полном режиме, и в том числе на портале "Дія", — сказала она.

По ее словам, до конца февраля услугу также запустят в Ривне, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время присоединятся к этой услуге и другие города Украины", — сказала Рабчинская.

Она также сообщила, что над услугой работало в целом 10 министерства, а команда насчитывает более 130 человек.

Как сообщал Укринформ, в начале января в Украине запустили е-Малятко. Первым услугу получил Харьковский городской перинатальный центр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня в Україні запустили е-Малятко. Першим послугу отримав Харківський міський перинатальний центр.

По материалам: ukrinform.ru