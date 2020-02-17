В мире зафиксировали почти 72 тысяч случаев COVID-19, в Украине — ни одного

Общество
Таисия Слепцова0
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В мире зафиксировали почти 72 тысяч случаев COVID-19, в Украине - ни одного

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировано 71 710 случаев COVID-19, из которых 1775 — летальные. В Украине ни один случай нового коронавируса не зарегистрирован.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1775 — летальные. Выздоровели уже 11175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", — говорится в сообщении.

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Также в Минздраве сообщили, что у двух граждан Украины, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Йокогама, подтверждено заражение коронавируса COVID-2019. Все пассажиры судна с положительным результатом были госпитализированы в инфекционные больницы в районе Иокогама.

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Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавируса достигло 70 548 человек, из них 1770 человек умерли, 10844 вылечились.

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Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


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