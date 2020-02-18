МКМС готовит систему, которая позволит библиотекарям зарабатывать больше

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины намерено создать такую ​​систему, которая позволит библиотекам предоставлять больше услуг гражданам, а библиотекарям — зарабатывать больше.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сказала на брифинге во вторник в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы собираемся создать такую ​​систему и будем работать над ней в 2020 году для того, чтобы расширить для библиотекарей и для библиотек возможности. Чтобы показать им … модели, которые они могут использовать, какие услуги они могут предоставлять, какие услуги они обязаны предоставлять, и, условно говоря, выставляя такие стандарты к публичным библиотекам и непубличным библиотекам, потому что они все руководствуются Законом "О библиотеках и библиотечном деле", построить такую ​​модель, что библиотеки или библиотекари выполняют определенные критерии и чтобы их зарплата коррелировалась, их тарифный разряд сразу был значительно выше, коррелировался с теми критериями удельного веса, которые они выполняют», — сказала Подоляк.

Чиновница рассчитывает, что такая модель позволит стимулировать библиотекарей и органы местного самоуправления, содержащие публичные библиотеки, для того, чтобы качество предоставления культурных услуг была значительно выше.

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«Ни для кого не секрет, что оплата труда библиотекарей … особенно на уровне объединенных территориальных громад, является одной из самых низких во всей бюджетной сфере», — добавила заместитель министра.

Она отметила, что возвращение культуры чтения является приоритетом для МКМС.

По материалам: ukrinform.ru