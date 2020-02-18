Рада почтила минутой молчания погибших на Майдане и защитников Украины

Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память погибших участников Революции Достоинства и всех защитников Украины.

С предложением почтить погибших в начале утреннего заседания обратился к депутатам первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, сообщает корреспондент Укринформа.

«Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет», — сказал Стефанчук.

После этого присутствующие в зале депутаты, а также журналисты и другие приглашенные на заседание встали и почтили память погибших.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни — были арестованы и подвергнуты пыткам.

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Для прекращения произвола государственных органов утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие в Верховной Раде Украины, которое получило название «Мирное наступление». Граждане требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничение полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. Сотрудники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительных органов, совместно с «титушками», грубо нарушая действующее законодательство, применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельные патроны и оружие, совершив жестокий силовой разгон шествия.

Как следствие, 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и в Мариинском парке погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 — тяжелые, 85 — средней тяжести.

В сентябре 2014 года, уже после свержения преступного режима, Украина открыла уголовное производство относительно расследования преступлений на Майдане. Однако привлечение к ответственности предполагаемых организаторов и исполнителей разгона Майдана — дело чрезвычайно сложное, ведь значительная часть из них бежала за границу, в частности в Россию.

20 февраля 2019 года Генпрокуратура заявила, что фактически завершила расследование расстрела активистов в Киеве. Комиссия экспертов на основании 988 томов следствия пришла к заключению, что гибель и ранения участников Евромайдана напрямую связаны с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя СБУ Александра Якименко и его подчиненных.

Однако, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура в результате реформы потеряла полномочия расследовать эти уголовные производства и начала передавать дела в ГБР. Бюро должно получить 50 дел Майдана, еще около 40 дел Офис генпрокурора передаст Национальному антикоррупционному бюро.

По материалам: ukrinform.ru