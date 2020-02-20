Аваков об украинцах на борту из Уханя: Все здоровые, но немножко заморены

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал жителей Полтавщины не поддаваться панике и не верить фейкам, и отметил, что на борту самолета, который направляется в Полтавскую область, все здоровы.

Об этом он заявил во время посещения аэропорта «Борисполь», где самолет с эвакуированными дозаправлялся, информирует пресс-служба МВД.

Министр сообщил, что обсервация прибывших из Китая граждан продлится 14 суток в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.

«Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного уставшие. Это информация с борта самолета», — сказал Аваков.

Глава МВД уточнил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура. По предварительной информации, в настоящее время известно, что эти люди не инфицированы.

Как сообщалось, 20 февраля в Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. На борту находятся, в частности, граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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Как сообщили в МВД, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут помещены на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерло 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75727 человек, 16526 человек вылечились и выписаны из больниц.

По материалам: ukrinform.ru