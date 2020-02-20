Медики не обнаружили ни одного больного среди украинцев в самолете из Уханя — Минздрав

У пассажиров и членов экипажа авиарейса с Уханя не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний. Психоэмоциональное состояние пассажиров в норме, но они нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса с Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все люди, прибывшие с Уханя будут транспортированы к месту обсервации — в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Минздраве также сообщили, что психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме, но они всё еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, в числе которых 3 медика.

Сразу после приземления (в Борисполе на дозаправку — ред.) осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции.

Люди, которые будут находиться в карантине, будут контактировать с медицинскими работниками, чтобы в случае ухудшения состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика.

После прибытия к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.

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Как сообщал Укринформ, 20 февраля в Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. На борту находятся, в частности, граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Как сообщили в МВД, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут помещены на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерли 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75 727 человек, 16 526 человек вылечились и выписаны из больниц.

По материалам: ukrinform.ru