В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия — Елена Зеленская

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

Украина должна создать понятные механизмы для того, чтобы оказать помощь и защиту жертвам насилия, которые в них нуждаются.

Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская на открытии Международного форума "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия" в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, тема насилия в нашем обществе на сегодняшний день — очень неудобная для обсуждения. Избиение, страхи, стыд не выносят на публику. Очень часто это не является темой общественного диалога. И, к сожалению, отсутствует полноценная защита жертв со стороны государства", — сказала Зеленская.

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В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

Международный форум «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия» / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия - Елена Зеленская

По материалам: ukrinform.ru


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