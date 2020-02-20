В Украине надо создать механизм помощи жертвам насилия — Елена Зеленская
Украина должна создать понятные механизмы для того, чтобы оказать помощь и защиту жертвам насилия, которые в них нуждаются.
Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская на открытии Международного форума "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия" в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
"К сожалению, тема насилия в нашем обществе на сегодняшний день — очень неудобная для обсуждения. Избиение, страхи, стыд не выносят на публику. Очень часто это не является темой общественного диалога. И, к сожалению, отсутствует полноценная защита жертв со стороны государства", — сказала Зеленская.
Международный форум «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия» / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru