Вагон поезда «Киев-Москва», в котором ехала китаянка с температурой, отцепили в Брянске

Санитарные мероприятия относительно поезда Киев-Москва, с которого сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, будут обеспечены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"По предварительной информации, пассажирка с симптомами респираторного заболевания выявлена при прохождении таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ). С целью исключения подозрения на коронавирус, вагон поезда, в котором путешествовала гражданка Китая, был отцеплен на станции Брянск", — заявили в министерстве.

Там также сообщили, что основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения — город Москву.

"Сейчас Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне. Дальнейшие действия относительно процедуры возвращения поезда в Украину определяются. Санитарные меры будут обеспечены как в отношении бригады, так и в отношении движимого состава поезда. Информация будет обновляться", — добавили в ведомстве.

Укринформ обратился за официальным комментарием в Министерство иностранных дел Украины. Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев по состоянию на 12:00 сообщил, что украинские консулы проверяют эту информацию.

Читайте также: Пассажиров поезда "Киев-Москва" отправили на карантин из-за китаянки с температурой

Как сообщал Укринформ, ранее 21 февраля российские СМИ сообщили, что китаянку с высокой температурой сняли с поезда Киев-Москва в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона, в котором она ехала, направили на карантин в Брянскую горбольницу.

По материалам: ukrinform.ru